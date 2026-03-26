الصين تحذر الولايات المتحدة وحلفاءها من جلب الصراع إلى منطقة آسيا – الباسيفيك

بكين-سانا

حذرت الصين، اليوم الخميس، الولايات المتحدة وحلفاءها من جلب المواجهة والصراع بين الكتل إلى منطقة آسيا – الباسيفيك، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الحرب الأمريكية أن شراكة تصنيع تقودها واشنطن تسعى لإنشاء خط جديد لإنتاج الذخيرة في الفلبين.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن المتحدث باسم وزارة الخارجية لين جيان، قوله خلال مؤتمر صحفي: إن “الصين تؤمن دائماً بأن التعاون العسكري والأمني بين الدول لا ينبغي أن يستهدف أي طرف ثالث، أو يضر بمصالحه، أو يقوّض السلام والاستقرار في المنطقة”.

ودعا “جيان” الولايات المتحدة وحلفاءها إلى احترام التطلعات المشتركة لدول المنطقة بجدية، والإسهام بشكل أكبر في تعزيز السلام والاستقرار، بدلاً من جلب المواجهة والصراع بين الكتل إلى منطقة آسيا – الباسيفيك، التي تعد القوة المحركة الأكثر أهمية وعامل استقرار رئيسياً للتنمية والازدهار العالمي.

وأكد أن الصين ستدافع بحزم عن سيادتها الإقليمية ومصالحها الأمنية وحقوقها ومصالحها المشروعة الأخرى.

وتعد منطقة آسيا – الباسيفيك القوة الاقتصادية الأسرع نمواً والأكبر عالمياً، حيث تسهم بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتجمع نصف سكان العالم، ما يجعلها مركزاً حيوياً للتجارة العالمية.