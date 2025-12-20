مجلس الأمن يمدد مهمة حفظ السلام في الكونغو الديمقراطية حتى نهاية 2026

نيويورك-سانا

صوّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع اليوم، على تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية لمدة عام إضافي، وذلك انسجاماً مع الدعوات الدولية إلى احترام اتفاق السلام الإقليمي.

وذكرت وكالة فرانس برس أن القرار ينص، على استمرار عمل البعثة حتى الـ 20 من كانون الأول 2026، حيث تضم بعثة “مونوسكو” 11500 جندي، وتعد من أبرز بعثات حفظ السلام التي تحظى بدعم الولايات المتحدة.

ويأتي التمديد في وقت دعت فيه واشنطن، كلاً من رواندا ومتمردي حركة “أم23″، إلى الالتزام بالاتفاقات الموقعة مع الكونغو بشأن إنهاء القتال المستمر منذ عقود.

وكانت جمهورية الكونغو ورواندا وقعتا برعاية أمريكية في الرابع من كانون الأول الجاري، اتفاقاً للسلام يرمي لإنهاء إحدى أطول الحروب في إفريقيا.