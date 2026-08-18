الأمم المتحدة تعرب عن قلق بالغ إزاء اعتداءات ميليشيا الحوثي على السعودية

نيويورك-سانا‏

أعربت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء عن قلقها البالغ إزاء تقارير عن شن ميليشيا الحوثي اعتداءات ‏على السعودية، داعية جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.‏

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وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمره الصحفي اليومي، نشره موقع ‏أخبار الأمم المتحدة: “إن هذه الهجمات تهدد بدفع اليمن بشكل أكبر إلى دائرة المواجهات الإقليمية ‏الأوسع، في وقت تواجه فيه المنطقة والتجارة الإقليمية وتدفقات الطاقة ضغوطاً كبيرة”.‏

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وأكد دوجاريك ضرورة وقف الاعتداءات والتهديدات التي تستهدف حركة الشحن، واحترام حرية ‏الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، مجدداً دعوة الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى الالتزام بحماية ‏المدنيين والبنية التحتية المدنية والعمل على خفض التصعيد.‏

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وشدد المتحدث على ضرورة إعطاء الأولوية للمصالح الوطنية لليمن وشعبه، مشيراً إلى أن المبعوث ‏الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ أكد هذه الضرورة في جميع اتصالاته مع الأطراف ‏المعنية.‏

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وكان مجلس الأمن أدان في التاسع من الشهر آب الجاري الهجمات الصاروخية التي استهدفت ‏السعودية والسفن التجارية، معرباً عن قلقه إزاء تصاعد التوترات في اليمن، ومشدداً على ضرورة ‏تجنب الأعمال التي من شأنها تقويض جهود تحقيق السلام في البلاد وتهديد السلم والأمن الدوليين.‏