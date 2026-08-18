الأمم المتحدة تعرب عن قلق بالغ إزاء اعتداءات ميليشيا الحوثي على السعودية

نيويورك-سانا
أعربت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء عن قلقها البالغ إزاء تقارير عن شن ميليشيا الحوثي اعتداءات على السعودية، داعية جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمره الصحفي اليومي، نشره موقع أخبار الأمم المتحدة: “إن هذه الهجمات تهدد بدفع اليمن بشكل أكبر إلى دائرة المواجهات الإقليمية الأوسع، في وقت تواجه فيه المنطقة والتجارة الإقليمية وتدفقات الطاقة ضغوطاً كبيرة”.
وأكد دوجاريك ضرورة وقف الاعتداءات والتهديدات التي تستهدف حركة الشحن، واحترام حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، مجدداً دعوة الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى الالتزام بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والعمل على خفض التصعيد.
وشدد المتحدث على ضرورة إعطاء الأولوية للمصالح الوطنية لليمن وشعبه، مشيراً إلى أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ أكد هذه الضرورة في جميع اتصالاته مع الأطراف المعنية.
وكان مجلس الأمن أدان في التاسع من الشهر آب الجاري الهجمات الصاروخية التي استهدفت السعودية والسفن التجارية، معرباً عن قلقه إزاء تصاعد التوترات في اليمن، ومشدداً على ضرورة تجنب الأعمال التي من شأنها تقويض جهود تحقيق السلام في البلاد وتهديد السلم والأمن الدوليين.