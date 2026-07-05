مقتل فلسطينيين اثنين بغارة إسرائيلية وسط مدينة غزة‏

القدس المحتلة-سانا

قتل فلسطينيان اثنان وأصيب آخرون بجروح اليوم الأحد، جراء عدوان إسرائيلي جديد على قطاع غزة، في وقت تسبب فيه حصار قوات الاحتلال لبلدات الضفة الغربية بوفاة طفل رضيع بعد حرمانه من الوصول إلى المستشفى.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر محلية في القطاع قولها: “إن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في محيط مفترق السامر وسط مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة”.



وفي الضفة الغربية، قتل طفل فلسطيني يبلغ عمره 4 شهور، جراء منع قوات الاحتلال ذويه عبور حاجز عسكري نصبته عند مدخل قرية دير عمار غرب رام الله.



وأوضحت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام أن قوات الاحتلال احتجزت مركبة ذوي الرضيع ومنعتهم من المرور لإسعافه متجاهلة حالته الحرجة، وصعّدت من اعتداءاتها عبر إطلاق قنابل الغاز السام والمسيل للدموع باتجاه الأهالي والمركبات، ما حرم الطفل من حقه في العلاج وأدى إلى وفاته.



وفي سياق حرب التضييق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة وسط إطلاق للرصاص وقنابل الغاز السام، وشنت حملة دهم اعتقلت خلالها ثلاثة شبان.



وكان فلسطينيان قتلا وأصيب آخرون الليلة الماضية جراء سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة المحاصر.