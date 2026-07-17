الجزائر وألمانيا توقعان اتفاقاً لتوريد الغاز الطبيعي

برلين-سانا

وقعت الجزائر وألمانيا على عقد جديد بين مجمع سوناطراك الجزائري وشركة “VNG” الألمانية لتوريد الغاز الطبيعي، وذلك في إطار زيارة رسمية يقوم بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى برلين.



ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية “واج” عن وزير المحروقات الجزائري محمد عرقاب قوله، اليوم الجمعة: إن هذه الاتفاقية “تتوج مساراً طويلاً من الثقة والتعاون بين مجمع سوناطراك وشركة VNG بما يعكس متانة الشراكة التي تجمع المؤسستين، ويؤكد المكانة التي تحظى بها الجزائر كمورد موثوق وآمن للطاقة”.



واعتبر عرقاب أن هذه الاتفاقية تمثل “محطة جديدة” في مسار العلاقات الاستراتيجية بين الجزائر وألمانيا، حيث تعبر عن “الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون في قطاع المحروقات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويسهم في دعم الأمن الطاقوي وتعزيز استقرار أسواق الغاز”.



من جانبه، نوه كاتب الدولة في وزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانية فرانك فيتزل بـ “الدور المحوري” للجزائر في السوق العالمي للطاقة، معتبراً إياها “شريكاً موثوقاً، حيث تعد ثاني ممون للغاز لأوروبا”، كما أكد أن هذه الاتفاقية “تفتح آفاقاً جديدة للتعاون” بين البلدين.



ويعد مجمع سوناطراك الطاقوي (Sonatrach) العمود الفقري للاقتصاد الجزائري، وهو أكبر شركة نفط وغاز في إفريقيا، في حين تعد شركة VNG ثالث أكبر مستورد للغاز الطبيعي في ألمانيا.