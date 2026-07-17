صيانة شبكة ري سد غدير البستان بريف درعا الغربي

درعا-سانا

باشرت كوادر مديرية الموارد المائية بدرعا، تنفيذ أعمال صيانة عاجلة في الخط الثامن من شبكة ري سد غدير البستان، شملت معالجة كسر رئيسي وتسربات مياه، وذلك في إطار جهود الحد من الهدر، وحماية الأراضي الزراعية والمساكن المجاورة من أضرار انتشار المياه.

وأوضح مدير الموارد المائية في درعا هاني عبد الله لمراسل سانا، اليوم الجمعة، أن أسباب هذه الأعمال تعود إلى تقادم القساطل المستخدمة في الشبكة، والمصنوعة من مادة “الإترنيت”، وحدوث تشققات وكسور ما استدعى تدخلاً عاجلاً للحفاظ على كفاءة الشبكة.

ولفت عبد الله إلى أن الهدف من أعمال الصيانة خدمة شريحة كبيرة من المزارعين حيث تمتد أراضيهم على مساحة تزيد على 75 هكتاراً ضمن هذا الخط، في حين تبلغ المساحة الإجمالية التي تغذيها شبكة ري سد غدير البستان نحو 600 هكتار، ما يؤكد أهمية هذا التدخل في دعم الاستقرار الزراعي والإنتاجي بالمحافظة.

وأجرت مديرية الموارد المائية في درعا خلال الأسبوع الماضي أعمال صيانة عاجلة لشبكة ري سد عدوان التي تروي نحو 840 هكتاراً من الأراضي الزراعية.