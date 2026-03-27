إصابة مسنة فلسطينية ونجليها جراء اعتداء مستوطنين شرق الخليل

القدس المحتلة-سانا

أصيبت مسنة (80 عاماً) واثنان من أبنائها اليوم الجمعة، جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين على منزلهم في قرية بيرين شرق مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وقال رئيس مجلس القرية فريد يرقان لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”: إن مجموعة من المستوطنين المسلحين هاجمت منزلاً في واد الأعور بالقرية، وكسروا الأبواب والنوافذ واعتدوا على أصحابه، ما أدى إلى إصابة مسنة ونجليها برضوض واختناق وحروق.

وأضاف: إن المستوطنين سرقوا ما يقارب 30 رأساً من الأغنام تعود للعائلة خلال مهاجمتهم المنزل.

ويتصاعد عنف المستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية مؤخراً، من الاقتحامات إلى الاعتداء على الممتلكات بالحرق أو الاستيلاء، في إطار مخططات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى ضم الأراضي الفلسطينية.

ووثقت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية تنفيذ المستوطنين منذ مطلع العام الجاري 18595 اعتداءً أسفرت عن مقتل 34 فلسطينياً وإصابة العشرات.