وثيقة أمريكية من 15 بنداً كإطار للتفاوض مع إيران

واشنطن-سانا

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية في وقت سابق اليوم الثلاثاء تقريراً تضمن فحوى وثيقة أمريكية مؤلفة من 15 بنداً، قدمتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كإطار للتفاوض مع إيران، تهدف إلى الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً كمنطقة بحرية حرة دون إغلاقه من أي طرف، ووقف إطلاق النار لمدة شهر لتهيئة أجواء التفاوض.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوثيقة الأمريكية شددت على فرض قيود على برنامج طهران النووي وقدراتها الدفاعية والصاروخية، ومنع تخصيب اليورانيوم، وتسليم المخزون المخصب للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتدمير منشآت “نطنز وأصفهان وفوردو”، إضافة إلى وقف دعم حلفاء طهران بالمنطقة.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن أمس الإثنين عن إجراء محادثات بناءة مع إيران، مشيراً إلى أنه أجّل الضربات العسكرية ضد محطات الطاقة الإيرانية لخمسة أيام، حيث كان هدد بضربها إذا لم تفتح طهران مضيق هرمز.

ارتقاء 28 فلسطينياً بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة
فقدان ثلاثة بحارة إندونيسيين جراء غرق سفينة إماراتية في مضيق هرمز
الإمارات تتعامل مع 4 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيرة إيرانية
السعودية تعترض 10 مسيرات في أجوائها خلال الساعات الأخيرة
أوتشا: آلاف الأسر بلا مأوى في غزة والوضع الإنساني يزداد سوءاً
