وثيقة أمريكية من 15 بنداً كإطار للتفاوض مع إيران

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية في وقت سابق اليوم الثلاثاء تقريراً تضمن فحوى وثيقة أمريكية مؤلفة من 15 بنداً، قدمتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كإطار للتفاوض مع إيران، تهدف إلى الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً كمنطقة بحرية حرة دون إغلاقه من أي طرف، ووقف إطلاق النار لمدة شهر لتهيئة أجواء التفاوض.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوثيقة الأمريكية شددت على فرض قيود على برنامج طهران النووي وقدراتها الدفاعية والصاروخية، ومنع تخصيب اليورانيوم، وتسليم المخزون المخصب للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتدمير منشآت “نطنز وأصفهان وفوردو”، إضافة إلى وقف دعم حلفاء طهران بالمنطقة.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن أمس الإثنين عن إجراء محادثات بناءة مع إيران، مشيراً إلى أنه أجّل الضربات العسكرية ضد محطات الطاقة الإيرانية لخمسة أيام، حيث كان هدد بضربها إذا لم تفتح طهران مضيق هرمز.