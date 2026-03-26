سلام: التهديدات والاعتداءات الإسرائيلية ضد لبنان أمر بالغ الخطورة

بيروت-سانا

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن ما يصدر عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تصريحات واعتداءات ضد لبنان، يمثل تهديداً بالغ الخطورة لسيادته وسلامة أراضيه وحقوق أبنائه.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن سلام أجرى، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بحث خلاله تداعيات العدوان الإسرائيلي المتواصل والتصريحات الصادرة عن سلطات الاحتلال تجاه لبنان.

وأشار سلام خلال الاتصال إلى التهديدات الإسرائيلية المتكررة بشأن احتلال المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني ومخططات ضمها، لافتاً إلى أن سلطات الاحتلال عمدت إلى تفجير معظم الجسور على النهر في محاولة لفصل المنطقة عن بقية الأراضي اللبنانية.

وشدد سلام على أن هذه الممارسات، سواء تحت مسمى “الحزام الأمني” أم “المنطقة العازلة”، تشكل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، محذراً من عمليات التهجير الجماعي الممنهجة التي تطال سكان القرى والمدن الجنوبية، وما يرافقها من هدم وتجريف للمنازل لمنع عودة المدنيين إليها.

وأوضح رئيس الحكومة اللبنانية أنه وجه وزارة الخارجية بتقديم شكوى فورية إلى مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.

وصعّدت إسرائيل هجماتها على لبنان منذ الثاني من آذار الجاري، بعد استهداف ميليشيا حزب الله مواقع إسرائيلية، بشن غارات يومية على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع، بالتوازي مع توغّل بري عبر عدة محاور في الجنوب اللبناني.