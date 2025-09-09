قطر تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي مقارّ سكنية في الدوحة

الدوحة-سانا

أدانت دولة قطر بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقارّ سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة الدوحة، مؤكدة أن الاعتداء يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم: إن الدوحة “لن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث المستمر بأمن الإقليم”، مشددة على أن أي عمل يستهدف أمن قطر وسيادتها مرفوض جملة وتفصيلاً.

وأضاف البيان: إن الاعتداء الإسرائيلي يشكل “تهديداً خطيراً لأمن وسلامة المواطنين والمقيمين في قطر”، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إدانة هذا التصعيد ومساءلة مرتكبيه وفق القانون الدولي.

وأكد البيان أن” التحقيقات جارية لكشف المتورطين، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل فور توفرها حيث تقوم الجهات الأمنية والدفاع المدني والجهات المختصة بالتعامل بشكل فوري مع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء تبعاته وضمان سلامة القاطنين والمناطق المحيطة”.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت هجوما على مبان سكنية في العاصمة القطرية الدوحة فيما ذكر جيش الاحتلال أن الهجوم استهدف قيادة حركة حماس.