وزير خارجية باكستان: محادثات غير مباشرة تجري بين واشنطن وطهران

إسلام أباد-سانا

أعلن وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار اليوم الخميس، أن محادثات غير مباشرة تجري بين الولايات المتحدة وإيران، بوساطة من إسلام أباد، وذلك في أول تأكيد رسمي عن دور باكستاني في نقل الرسائل بين طهران وواشنطن، بشأن الحرب الأمريكية الإسرائيلية -الإيرانية التي بدأت في الـ28 من شباط الماضي.

وقال إسحاق دار عبر منشور على منصة إكس: “في الواقع تُجرى محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران عبر رسائل تنقلها باكستان”، مشيراً إلى أن “خطة أمريكية من 15 نقطة كانت تتم مناقشتها من قبل طهران”.

وأكد إسحاق دار أن “الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد للمضي قدماً”، مشيراً إلى أن “دولاً شقيقة من بينها تركيا ومصر تدعم هذه العملية أيضاً”.

وأضاف: إن “باكستان تلتزم التزاماً كاملاً بتعزيز السلام، وتواصل بذل قصارى جهدها لضمان الاستقرار في المنطقة وخارجها”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في وقت سابق اليوم: إن “قادة إيران يتفاوضون مع واشنطن سراً، وينكرون ذلك أمام شعبهم”.