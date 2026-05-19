الدفاع الإماراتية تعلن التعامل مع 6 طائرات مسيرة خلال يومين

أبو ظبي-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الثلاثاء، أن منظومات دفاعها الجوي تمكنت خلال الـ48 ساعة الماضية من التعامل بنجاح مع 6 طائرات مسيرة معادية حاولت استهداف مناطق مدنية وحيوية في البلاد.

ونقلت وكالة “وام” الإماراتية عن الوزارة قولها: إن قوات الدفاع الجوي نجحت في اعتراض وتحييد الأهداف المعادية وفق أعلى درجات الجاهزية والكفاءة، دون تسجيل أي خسائر بشرية، أو تأثير على سلامة المنشآت الحيوية.

وحول الاعتداء على محطة براكة للطاقة النووية، أوضحت نتائج التتبع والرصد التقني أن الطائرات المسيرة، إضافة إلى الطائرات التي تم اعتراضها لاحقاً، كانت جميعها قادمة من الأراضي العراقية.

وأكدت وزارة الدفاع أن الإمارات تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها الوطني، وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية.

وشددت على الجاهزية الكاملة للقوات المسلحة للتعامل مع أي تهديدات تستهدف أمن الدولة ومقدراتها الوطنية.

وكانت الإمارات أعلنت أول أمس الأحد، اندلاع حريق في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة “براكة” للطاقة النووية، إثر استهدافه بطائرة مسيّرة.