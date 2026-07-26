مجلس الشعب ينجز مسودة أولية لنظامه الداخلي تمهيداً لعرضها والتصويت ‏عليها

دمشق-سانا‏

أنهت لجنة صياغة النظام الداخلي في مجلس الشعب إعداد المسودة الأولية ‏للنظام الداخلي، بعد تصديقها من الناحية القانونية، تمهيداً لعرضها على ‏المجلس والتصويت عليها خلال الجلسة الثانية للمجلس في الدور التشريعي ‏الحالي، المقرر عقدها يوم الأحد‎.‎

وأوضح المجلس، عبر قناته على التلغرام، أن اللجنة شُكّلت بناءً على قرار ‏من رئيس مجلس الشعب، وتضم 17 عضواً، مبيناً أنها عقدت سلسلة ‏اجتماعات على مدى أربعة أيام خلال الأسبوع الماضي، خُصصت لمناقشة ‏بنود المسودة وصياغتها المبدئية‎.‎

وكان مجلس الشعب عقد في الـ 12 من شهر تموز الجاري جلسته الأولى ‏بحضور الرئيس أحمد الشرع، ورئيس ‏اللجنة العليا لانتخابات المجلس محمد طه ‏الأحمد، وأعضاء المجلس البالغ عددهم ‌‏206، وعدد من الوزراء، حيث أدى ‏أعضاء المجلس القسم، وانتخبوا عبد الحميد ‏العواك رئيساً للمجلس، ‏ومصطفى موسى نائباً أول لرئيس المجلس، ومادونا بشارة ‏نائباً ثانياً لرئيس ‏المجلس، ومؤيد حبيب ‏أميناً للسرّ.