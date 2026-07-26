مجلس الشعب ينجز مسودة أولية لنظامه الداخلي تمهيداً لعرضها والتصويت ‏عليها

دمشق-سانا
أنهت لجنة صياغة النظام الداخلي في مجلس الشعب إعداد المسودة الأولية للنظام الداخلي، بعد تصديقها من الناحية القانونية، تمهيداً لعرضها على المجلس والتصويت عليها خلال الجلسة الثانية للمجلس في الدور التشريعي الحالي، المقرر عقدها يوم الأحد.
وأوضح المجلس، عبر قناته على التلغرام، أن اللجنة شُكّلت بناءً على قرار من رئيس مجلس الشعب، وتضم 17 عضواً، مبيناً أنها عقدت سلسلة اجتماعات على مدى أربعة أيام خلال الأسبوع الماضي، خُصصت لمناقشة بنود المسودة وصياغتها المبدئية.
وكان مجلس الشعب عقد في الـ 12 من شهر تموز الجاري جلسته الأولى بحضور الرئيس أحمد الشرع، ورئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس محمد طه الأحمد، وأعضاء المجلس البالغ عددهم 206، وعدد من الوزراء، حيث أدى أعضاء المجلس القسم، وانتخبوا عبد الحميد العواك رئيساً للمجلس، ومصطفى موسى نائباً أول لرئيس المجلس، ومادونا بشارة نائباً ثانياً لرئيس المجلس، ومؤيد حبيب أميناً للسرّ.