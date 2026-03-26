أستراليا تحظر دخول الزوار من إيران

كانبرا-سانا

أعلنت أستراليا اليوم الخميس، حظر دخول الزوار من إيران، خلال الأشهر الستة المقبلة، موضحةً أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية تزيد من خطر رفضهم العودة إلى ديارهم، بمجرد انتهاء صلاحية تأشيراتهم قصيرة الأجل.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة الشؤون الداخلية الأسترالية قولها في بيان: إن “الأشخاص الذين يحملون جوازات سفر إيرانية سيمنعون من زيارة أستراليا للسياحة أو العمل خلال الأشهر الـ 6 المقبلة”.

وبيّنت الوزارة أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية “زادت في إيران خطر عدم قدرة بعض حاملي التأشيرات المؤقتة على مغادرة أستراليا عند انتهاء صلاحية التأشيرات أو عدم إرادتهم ذلك”.

وفي السياق، لفتت الوزارة إلى أنه سيكون هناك “بعض الاستثناءات على أساس كل حالة على حدة، مثل أهالي المواطنين الأستراليين”.

بدوره أكد وزير الشؤون الداخلية الأسترالي توني بورك أنه “يجب أن تكون القرارات المتعلقة بالإقامات الدائمة في أستراليا قرارات مدروسة من جانب الحكومة، وليست نتيجة عشوائية لمن حجز عطلة”.

وتفيد الأرقام الحكومية بأن أكثر من 85 ألف مقيم أسترالي ولدوا في إيران، مع وجود عدد كبير من المغتربين في مدن رئيسية، مثل سيدني وملبورن.

ودخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية يومها السابع والعشرين، في ظل استمرار التصعيد بين أطرافها، وتفاقم تداعياتها الأمنية والاقتصادية على المنطقة والعالم.