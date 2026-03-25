المغرب وإسبانيا يفككان خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش

BCIJ avec filigrane 508x300 1 المغرب وإسبانيا يفككان خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش
وكالة المغرب العربي للأنباء

الرباط-سانا

أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية (BCIJ) في المغرب، بالتعاون مع المفوضية العامة للاستعلامات (CGI) التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية، تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي مؤلفةٍ من ثلاثة عناصر تنشط بين البلدين.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن المكتب قوله في بيان اليوم الأربعاء: إن العملية أسفرت عن توقيف عنصرين من أفراد الخلية في مدينة طنجة شمال المغرب، فيما أوقفت السلطات الإسبانية متزعم الخلية في مدينة مايوركا الإسبانية.

وأشار البيان إلى تورُّط العنصرين الموقوفَين في المغرب في توفير الدعم اللوجستي والتمويل لعناصر إرهابية تابعة لتنظيم “داعش” تنشط في منطقة الساحل جنوب الصحراء والصومال، فيما يُشتبه بقيام متزعمها بالتخطيط لتنفيذ عملية إرهابية داخل الأراضي الإسبانية.

ويأتي تفكيك هذه الخلية في إطار التعاون الأمني المشترك بين الرباط ومدريد منذ عام 2014، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية في البلدين من تفكيك نحو 30 خلية إرهابية ضمن سلسلة عمليات مشتركة، كما تجسد أهمية الشراكة الاستراتيجية في المجال الأمني.

تحطم طائرتين تابعتين للبحرية الأميركية في بحر الصين الجنوبي
بوتين يعلن انتهاء اختبار صاروخ بوريفستنيك العامل بمحرك نووي
قطر والكويت يؤكدان تسخير جميع الإمكانات لدعم أمن واستقرار المنطقة
وزير الخارجية القطري ورئيس المخابرات التركية سيشاركان غداً بمفاوضات شرم الشيخ حول غزة
روسيا تجدّد دعوتها إلى حوار استراتيجي شامل للحد من الخطر النووي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك