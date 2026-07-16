وزير المالية يبحث تطوير البنية التقنية لسوق دمشق للأوراق المالية مع القائمين عليها

دمشق-سانا



بحث وزير المالية محمد يسر برنية، اليوم الخميس، مع رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية عبد الرزاق القاسم والمدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية باسل أسعد، سبل تطوير المنظومة التقنية في سوق دمشق للأوراق المالية، بما يعزز كفاءة السوق ويرفع جاهزيته لمواكبة متطلبات التطوير.



وتناول الاجتماع، الذي عقد في مبنى الوزارة، سبل دعم تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة تُدرج في سوق دمشق للأوراق المالية، والاحتياجات القانونية والتشريعية والمؤسساتية اللازمة لتسريع هذه العملية.



يذكر أن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية أحدثت بالقانون 22 لعام 2005، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وتعتبر حجر الأساس في بناء قطاع الأوراق المالية، وتمارس دورها بالإشراف والرقابة على هذا القطاع والفعاليات المتعلقة به.