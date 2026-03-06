الأردن وكندا يدينان الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة

عمّان-سانا

أدان الملك الأردني عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، خلال اتصال هاتفي بينهما، الاعتداءات الإيرانية على عدد من دول المنطقة، مؤكدين ضرورة وقف التصعيدات العسكرية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، اليوم الجمعة، أنّ الملك عبد الله أكدّ خلال الاتصال، مُضي الأردن قدماً في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنه واستقراره وسلامة مواطنيه، مشدّداً على ضرورة الحوار لحل الأزمات.

وتواصل إيران شنّ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على عدد من دول المنطقة، ما أدى إلى سقوط ضحايا وأضرار مادية.