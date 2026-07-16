وزير المالية السوري يبحث مع وفد أردني سبل تعزيز التعاون في مجال الصكوك السيادية

دمشق-سانا



بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع وفد فني من وزارة المالية والبنك المركزي في الأردن، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الصكوك السيادية، وذلك خلال زيارة الوفد إلى دمشق هذا الأسبوع ضمن برنامج عمل مخصص لدعم جهود المالية السورية في إطلاق أول إصدار للصكوك السيادية.

وأشارت وزارة المالية اليوم الخميس إلى أن هذا اللقاء المشترك في مبنى وزارة المالية السورية، يهدف إلى الاستفادة من تجربة الأردن في إصدار الصكوك السيادية، وبحث فرص التعاون الثنائي، بما ينسجم مع توجه الوزارة نحو تعزيز سوق الأوراق المالية الحكومية، والتوسع التدريجي في إصدارات الصكوك السيادية.







وكان وزير المالية ناقش منذ أيام، مع لجنة ‏الأوراق المالية ‏والصكوك السيادية بالوزارة، ‏مسودة الخطة الإستراتيجية التي يتم ‏إعدادها لوضع ‏إطار وخطة عمل لإصدار الأوراق المالية الحكومية ‌‏من أذون وسندات خزينة وصكوك سيادية.‏