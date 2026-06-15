سبعة قتلى بسقوط سيارة في قناة المريوطية المائية بالجيزة ‏

سبعة سبعة قتلى بسقوط سيارة في قناة المريوطية المائية بالجيزة ‏

القاهرة-سانا‏

لقي سبعة أشخاص مصرعهم جراء انحراف سيارة وسقوطها في قناة المريوطية المائية بمنطقة ‏البدرشين، في محافظة الجيزة شمال مصر‎.‎

ونقل موقع بوابة الأهرام اليوم الإثنين عن مصادر أمنية مصرية إن غرفة عمليات النجدة تلقت ‏بلاغاً يفيد بانحراف سيارة عن مسارها وسقوطها في مياه القناة المائية، ما أسفر عن وفاة سبعة ‏أشخاص كانوا على متنها. ‏

وانتقلت الأجهزة الأمنية المختصة إلى موقع الحادث مدعومة بفرق الحماية المدنية والإنقاذ النهري ‏وسيارات الإسعاف، حيث فرضت طوقاً أمنياً لتسهيل عمليات الإغاثة، وتمكنت من انتشال ‏جثامين الضحايا، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية. ‏

كما باشرت النيابة العامة المصرية التحقيق في ملابسات الحادث‎.‎

ويأتي هذا الحادث بعد يوم واحد من إصابة ستة أشخاص بجروح متفاوتة، جراء انقلاب حافلة ‏ركاب صغيرة «ميكروباص» في منطقة الصف بمحافظة الجيزة ذاتها‎.‎

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