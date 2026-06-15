سبعة قتلى بسقوط سيارة في قناة المريوطية المائية بالجيزة ‏

القاهرة-سانا
لقي سبعة أشخاص مصرعهم جراء انحراف سيارة وسقوطها في قناة المريوطية المائية بمنطقة البدرشين، في محافظة الجيزة شمال مصر.
ونقل موقع بوابة الأهرام اليوم الإثنين عن مصادر أمنية مصرية إن غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغاً يفيد بانحراف سيارة عن مسارها وسقوطها في مياه القناة المائية، ما أسفر عن وفاة سبعة أشخاص كانوا على متنها.
وانتقلت الأجهزة الأمنية المختصة إلى موقع الحادث مدعومة بفرق الحماية المدنية والإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف، حيث فرضت طوقاً أمنياً لتسهيل عمليات الإغاثة، وتمكنت من انتشال جثامين الضحايا، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية.
كما باشرت النيابة العامة المصرية التحقيق في ملابسات الحادث.
ويأتي هذا الحادث بعد يوم واحد من إصابة ستة أشخاص بجروح متفاوتة، جراء انقلاب حافلة ركاب صغيرة «ميكروباص» في منطقة الصف بمحافظة الجيزة ذاتها.