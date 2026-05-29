توقيف ثماني تلميذات للاشتباه بتورطهن في حريق مدرسة بكينيا أودى بحياة ‌‏16 شخصاً

نيروبي-سانا

أوقفت الشرطة الكينية اليوم الجمعة ثماني تلميذات في مدرسة داخلية للاشتباه ‏بتورطهن في إضرام حريق متعمد، أودى بحياة 16 تلميذة وأسفر عن إصابة ‌‏79 أخريات‎.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الشرطة الكينية قولها في بيان: “إن المعطيات ‏الأولية للتحقيق سمحت بتحديد ثماني تلميذات مشتبه بهن على صلة ‏بالتحضير للحريق وتنفيذه”، مشيرة إلى أن المحققين يواصلون جمع الأدلة ‏وتحليلها لتحديد الدوافع وراء الحادث الذي وقع في مهجع مدرسة “أوتوميشي” ‏للفتيات بمدينة غيلغيل شمال العاصمة نيروبي‎.

وأوضحت الشرطة أنه تم العثور على جثث الضحايا داخل المهجع المحترق ‏الواقع في الطابق العلوي من مبنى المدرسة‎.

ويأتي هذا الحادث في سياق تكرار حوادث الحرائق في المدارس الكينية، ‏حيث سُجل أكثر من اثني عشر حريقاً منذ عام 2024، يُعزى بعضها إلى ‏تهالك البنى التحتية، والبعض الآخر إلى أفعال متعمدة‎.