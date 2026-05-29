توقيف ثماني تلميذات للاشتباه بتورطهن في حريق مدرسة بكينيا أودى بحياة ‌‏16 شخصاً

نيروبي-سانا
أوقفت الشرطة الكينية اليوم الجمعة ثماني تلميذات في مدرسة داخلية للاشتباه بتورطهن في إضرام حريق متعمد، أودى بحياة 16 تلميذة وأسفر عن إصابة 79 أخريات.
ونقلت وكالة فرانس برس عن الشرطة الكينية قولها في بيان: “إن المعطيات الأولية للتحقيق سمحت بتحديد ثماني تلميذات مشتبه بهن على صلة بالتحضير للحريق وتنفيذه”، مشيرة إلى أن المحققين يواصلون جمع الأدلة وتحليلها لتحديد الدوافع وراء الحادث الذي وقع في مهجع مدرسة “أوتوميشي” للفتيات بمدينة غيلغيل شمال العاصمة نيروبي.
وأوضحت الشرطة أنه تم العثور على جثث الضحايا داخل المهجع المحترق الواقع في الطابق العلوي من مبنى المدرسة.
ويأتي هذا الحادث في سياق تكرار حوادث الحرائق في المدارس الكينية، حيث سُجل أكثر من اثني عشر حريقاً منذ عام 2024، يُعزى بعضها إلى تهالك البنى التحتية، والبعض الآخر إلى أفعال متعمدة.