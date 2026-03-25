بابا الفاتيكان يبدي قلقه إزاء تصاعد العداء في الحرب الإيرانية الأمريكية

الفاتيكان-سانا

أعرب البابا ليون الرابع عشر بابا الفاتيكان عن قلقه إزاء تصاعد نبرة العداء ‌في الحرب الإيرانية الأمريكية، مجدداً دعوته للعمل من أجل إحلال السلام عبر الحوار.

وذكرت وكالة رويترز أن البابا أبدى للصحفيين أثناء مغادرته مقر إقامته أمس الثلاثاء أسفه لأن “الكراهية تتزايد، والعنف يزداد سوءاً”، مجدداً مطالباته بوقف إطلاق ‌النار، والسعي لإيجاد حل للجميع عبر الحوار وليس بالسلاح، وسط تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تعتزم إرسال آلاف الجنود إلى الشرق الأوسط ⁠في إطار حشد عسكري.

وكان البابا قد دعا مراراً إلى وقف الحرب في الشرق الأوسط، ووصف الصراع بأنه “فضيحة بحق العائلة البشرية جمعاء”.

وفي محاولة لاحتواء التصعيد تتواصل الاتصالات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران عبر عدة دول بينها مصر وتركيا وباكستان وسلطنة عمان، في إطار محاولة اختبار فرص التوصل إلى تفاهمات.

وتتجه الأنظار إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد هذا الأسبوع، حيث تحدثت رويترز عن احتمال عقد محادثات مباشرة بين الجانبين، ما يبقي احتمالات التصعيد أو الانفراج مفتوحة خلال الأيام المقبلة.