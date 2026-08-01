رئيسا الإمارات وأوكرانيا يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية والدولية

أبو ظبي-سانا



بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي اليوم السبت، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أكد الرئيسان خلال مباحثاتهما الهاتفية أهمية تكثيف المساعي والجهود لتعزيز السلام والاستقرار والأمن الإقليمي والعالمي لما فيه مصلحة شعوب العالم وتنميتها.

كما بحث الجانبان مستجدات الأزمة الأوكرانية وتداعياتها الإنسانية، ونوه الرئيس الأوكراني بالجهود الدبلوماسية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لإنجاح عمليات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا والاهتمام الذي تبديه للجوانب الإنسانية للأزمة.

كما بحث الجانبان تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين.

يذكر أنه جرت في شهر حزيران الماضي عملية تبادل أسرى جديدة بين روسيا وأوكرانيا بصيغة 160 مقابل 160 أسيراً من كل جانب، بوساطة إنسانية من الإمارات العربية المتحدة.