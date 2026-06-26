توقيف إيراني بتهم قرصنة إلكترونية تسبب بخسائر 3.4 مليارات دولار ‏للولايات المتحدة

بلغراد-سانا‏

أعلنت شرطة الجبل الأسود توقيف مواطن إيراني، بناءً على مذكرة اعتقال ‏صادرة عن الولايات المتحدة، بتهم تتعلق بالقرصنة الإلكترونية والاحتيال ‏الإلكتروني.‏

ونقلت وكالة رويترز اليوم الجمعة عن الشرطة قولها: تم إلقاء القبض على ‏الموقوف، البالغ من العمر 39 عاماً، في مدينة كوتور الساحلية، ويُشتبه ‏بتورطه في هجمات إلكترونية استهدفت أكثر من 150 جامعة في الولايات ‏المتحدة منذ عام 2013، وتسببت، وفق السلطات الأمريكية، بأضرار تُقدّر ‏بنحو 3.4 مليارات دولار.‏

وأضافت: إن القضية أُحيلت إلى المحكمة العليا في العاصمة بودغوريتسا لبدء ‏إجراءات تسليمه إلى الولايات المتحدة، فيما لم يصدر تعليق فوري من مكتب ‏التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف بي آي).‏

وكانت تقارير غربية أفادت في الـ 18 من آذار الماضي، بأن مجموعات مرتبطة ‏بالحرس الثوري الإيراني نفذت هجمات واسعة ضد شركات أمريكية ‏ومؤسسات مدنية، ما أدى إلى تعطيل شبكات حيوية في قطاعات الطاقة ‏والاتصالات والمياه.‏