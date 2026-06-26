توقيف إيراني بتهم قرصنة إلكترونية تسبب بخسائر 3.4 مليارات دولار ‏للولايات المتحدة

بلغراد-سانا
أعلنت شرطة الجبل الأسود توقيف مواطن إيراني، بناءً على مذكرة اعتقال صادرة عن الولايات المتحدة، بتهم تتعلق بالقرصنة الإلكترونية والاحتيال الإلكتروني.
ونقلت وكالة رويترز اليوم الجمعة عن الشرطة قولها: تم إلقاء القبض على الموقوف، البالغ من العمر 39 عاماً، في مدينة كوتور الساحلية، ويُشتبه بتورطه في هجمات إلكترونية استهدفت أكثر من 150 جامعة في الولايات المتحدة منذ عام 2013، وتسببت، وفق السلطات الأمريكية، بأضرار تُقدّر بنحو 3.4 مليارات دولار.
وأضافت: إن القضية أُحيلت إلى المحكمة العليا في العاصمة بودغوريتسا لبدء إجراءات تسليمه إلى الولايات المتحدة، فيما لم يصدر تعليق فوري من مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف بي آي).
وكانت تقارير غربية أفادت في الـ 18 من آذار الماضي، بأن مجموعات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني نفذت هجمات واسعة ضد شركات أمريكية ومؤسسات مدنية، ما أدى إلى تعطيل شبكات حيوية في قطاعات الطاقة والاتصالات والمياه.