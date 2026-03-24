موقع بوليتيكو: عقد قمة أمنية حول مضيق هرمز قريباً

روما -سانا

ذكر موقع ” بوليتيكو” الإخباري أن دولاً عدة ستعقد قريباً قمة أمنية حول مضيق هرمز وعرضت بريطانيا استضافتها وذلك بهدف تهيئة الظروف المناسبة لفتح هذا المضيق الاستراتيجي أمام حركة الملاحة العالمية.

ووفقاً لبوليتيكو فإن” أكثر من 30 دولة وقعت على بيان مشترك بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا تتفق من خلاله على العمل على بذل الجهود المناسبة لحماية ممر التجارة الرئيسي العابر لمنطقة الخليج”.

ونقل الموقع عن مسؤول بريطاني طلب عدم الكشف عن هويته قوله اليوم الثلاثاء: إن” المملكة المتحدة أرادت المساعدة في بناء هذا التحالف وتطوير الزخم من أجل فتح مسار آمن عبر مضيق هرمز وتوفير الطمأنينة للشحن التجاري”.

وأشار المسؤول إلى خيارات تأمين المضيق مثل نشر أنظمة البحث عن الألغام ذاتية التشغيل في الخليج لافتاً إلى أن ذلك لن يكون ممكناً في ظل استمرار مستوى الأعمال العدائية الراهن.

وبحسب بوليتيكو فإن المؤتمر الأمني يمكن استضافته في لندن أو” بورتسموث” مقر البحرية الملكية على الساحل الجنوبي لإنكلترا لإيجاد تحالف قادر على تقديم ضمان لقطاع الشحن التجاري.

وأشار الموقع إلى أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ” الناتو” مارك روته ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يقودان الآن الجهود الرامية إلى إعادة تشغيل حركة المرور عبر مضيق هرمز.