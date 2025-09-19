ارتقاء 4 فلسطينيين بينهم طفل جراء المجاعة في غزة

القدس المحتلة-سانا

ارتقى 4 فلسطينيين بينهم طفل في قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بسبب تفاقم المجاعة وسوء التغذية، جراء مواصلة الاحتلال الإسرائيلي حصار القطاع ومنعه إدخال المساعدات في ظل حرب الإبادة التي يشنها عليه منذ تشرين الأول 2023.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن وزارة الصحة قولها: إن مستشفيات القطاع سجلت 4 حالات وفاة بينهم طفل نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 440 من بينهم 147 طفلاً.

وأشارت الوزارة إلى أنه منذ إعلان الأمم المتحدة رسمياً في آب الماضي انتشار المجاعة في غزة سُجّلت 162 حالة وفاة، من بينها 32 طفلاً.