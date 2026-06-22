قادة القوى الأوروبية الكبرى يجتمعون في برلين لبحث الحرب في أوكرانيا

روما-سانا

أعلنت الحكومة الإيطالية، اليوم الإثنين، أن قادة القوى الأوروبية الكبرى سيعقدون اجتماعاً في برلين يوم الأربعاء المقبل، لبحث تطورات الحرب في أوكرانيا وتعزيز دور أوروبا في جهود إنهاء النزاع.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الحكومة قولها: إن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ستشارك في الاجتماع إلى جانب قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا، في إطار تنسيق أوروبي متزايد بشأن دعم كييف.

ويتزامن الإعلان عن الاجتماع مع تأكيدات سياسية في بريطانيا بشأن استقالة رئيس الوزراء كير ستارمر من زعامة حزب العمال الحاكم، مع استمراره في أداء مهامه حتى اختيار خلف له، ما يتيح له إمكانية حضور اللقاء.

ويأتي الاجتماع المرتقب في ظل تصاعد الحرب في أوكرانيا وتكثيف الدعم الأوروبي لبرامج الدفاع الجوي والعقوبات المفروضة على روسيا، إضافة إلى مناقشات حول إنتاج صواريخ بعيدة المدى داخل أوكرانيا بدعم أوروبي.

وكانت مجموعة “الدول الخمس” قد أُنشئت عام 2024 لتعزيز التنسيق الأوروبي في دعم أوكرانيا، وسط دعوات متزايدة لإعادة التسلح وتوسيع المساعدات العسكرية لكييف.