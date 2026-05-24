رابطة العالم الإسلامي تدين افتتاح ممثلية لـ”أرض الصومال” في القدس المحتلة

الرياض-سانا

أدانت رابطة العالم الإسلامي بشدة إعلان ما يسمى إقليم “أرض الصومال” افتتاح سفارة له في مدينة القدس المحتلة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.



وأعرب الأمين العام للرابطة محمد بن عبد الكريم العيسى في بيان اليوم الأحد ‏عن تأييده لمضامين البيان الصادر عن وزراء خارجية 19 دولة عربية وإسلامية، والذي أكد الرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تهدف إلى تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لكيانات أو ترتيبات تخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.



وجددت الرابطة تأكيد دعمها الكامل لوحدة جمهورية الصومال الفيدرالية وسيادتها وسلامة أراضيها، ورفضها أي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها، مؤكدة وقوفها إلى جانب مؤسسات الدولة الشرعية المعبرة عن إرادة الشعب الصومالي.



يشار إلى أن 16 دولة عربية وإسلامية أدانت في وقت سابق اليوم خطوة فتح ما يسمى إقليم “‏أرض الصومال” سفارة لدى سلطات الاحتلال في القدس المحتلة، ‏معتبرةً أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي، واعتداء على الوضع القانوني ‏والتاريخي للمدينة.‏



وكان الإقليم الانفصالي أعلن الثلاثاء الماضي عزمه افتتاح سفارة في القدس المحتلة، وهو ما أدانته جمهورية الصومال الفيدرالية، مؤكدةً أن الخطوة باطلة قانونياً ولا يترتب عليها أي أثر.