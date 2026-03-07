وزيرا الخارجية المصري والأمريكي يبحثان التصعيد الإقليمي

القاهرة-سانا

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، مستجدات الأوضاع الإقليمية في ظل التصعيد الراهن الذي تشهده المنطقة واتساع رقعة الصراع.

وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم الجمعة بأن عبد العاطي أكد خلال الاتصال على موقف مصر الداعي إلى تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، محذراً من انزلاق المنطقة إلى “حلقة مفرغة من الصراع والعنف” تكون عواقبها وخيمة على جميع شعوب المنطقة ومقدراتها.

وجدد وزير الخارجية المصري إدانة ورفض مصر الكامل لاستهداف دول الخليج والأردن والعراق وتركيا وأذربيجان، مشدداً على عدم وجود أي مبرر لهذه الاعتداءات التي تمس أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة، ومحذراً من التداعيات الكارثية لاستمرار دائرة العنف واتساع نطاق الصراع بما يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وتتواصل الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية منذ الثامن والعشرين من شباط الماضي، فيما تتعرض دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق، لاعتداءات إيرانية أسفرت عن وقوع ضحايا وأضرار مادية.