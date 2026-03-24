زلزال بقوة 7.6 درجات يضرب قبالة جزر تونغا في المحيط الهادي

ويلينغتون-سانا

ضرب زلزال بقوة 7.6 درجات على مقياس ريختر اليوم الثلاثاء قبالة جزر تونغا جنوب المحيط الهادئ، ما استدعى إجلاء السكان من المناطق الساحلية، دون إصدار تحذيرات من تسونامي.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قولها: إن الزلزال وقع على عمق نحو 237 كيلومتراً، وكان مركزه في البحر على بُعد 153 كيلومتراً غرب نيافو، ثاني أكبر مدينة في الدولة الجزرية.

ودعا المكتب الوطني لإدارة مخاطر الكوارث في تونغا في منشور على فيسبوك السكان القاطنين في مناطق منخفضة إلى ضرورة الانتقال فوراً إلى مناطق مرتفعة أو إلى الداخل، كما نصح بتجنب الشواطئ والمناطق الساحلية المنخفضة، حتى يتم إعلان انتهاء حالة الطوارئ.

إلا أن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية لم تصدر تحذيراً من احتمال حدوث موجات مد عاتية “تسونامي”، وقالت: إنه لا يوجد خطر تسونامي لأن الزلزل ضرب على عمق كبير.

يشار إلى أن جزر تونغا هي عبارة عن أرخبيل يتألف من 171 جزيرة تقع بين نيوزيلندا وهاواي، ويقطنه ما يزيد قليلاً عن 100 ألف نسمة، معظمهم يعيشون في جزيرة تونغاتابو الرئيسية.