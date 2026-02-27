مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين بنيران الاحتلال بغزة

القدس المحتلة-سانا

قتل فلسطينيان وأصيب ثلاثة آخرون اليوم الجمعة، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وذكرت وكالة “وفا” الفلسطينية، أن طائرة مسيّرة للاحتلال قصفت خياماً داخل مدرسة تؤوي نازحين في محيط مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، جنوب القطاع، وفي بيت لاهيا شماله، ما أدى إلى مقتل فلسطينيين اثنين وجرح ثلاثة آخرين.

وكان خمسة فلسطينيين قد قتلوا وأصيب عدد آخر في وقت سابق اليوم؛ جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن مقتل 625 فلسطينياً وإصابة أكثر من 1665 آخرين.