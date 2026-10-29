وزير المالية يبحث مع بعثة البنك الدولي سبل تطوير الاستثمار في البنية التحتية

دمشق-سانا‏

بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع بعثة مجموعة البنك الدولي التي تزور دمشق، ‏سبل تطوير الإطار القانوني والمؤسسي للاستثمار في البنية التحتية، ودعم جهود ‏إعادة الإعمار من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.‏

وذكرت وزارة المالية عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن المباحثات تناولت التقدم ‏المحرز في إحداث وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص (‏PPP‏) في الوزارة، ‏وإعداد قائمة بالمشاريع الاستثمارية ذات الأولوية، بما فيها المشاريع المرشحة في إطار ‏الموازنة الاستثمارية للدولة، إلى جانب بحث الاحتياجات التمويلية الكبيرة لإعادة ‏الإعمار، ودور الوزارة في تقييم المشاريع ومخاطرها المالية.‏

كما ناقش الجانبان إمكانيات توفير أدوات التمويل المختلط، والمتطلبات القانونية ‏والمؤسسية لذلك.‏

وتبع الاجتماع تنظيم ورشة حول الشراكات العامة والخاصة بمشاركة عدد من الوزارات ‏شملت الطاقة، والطوارئ وإدارة الكوارث، والأشغال العامة والإسكان، إضافة إلى ‏المالية، بهدف تطوير إطار أولويات الاستثمار في البنية التحتية، وبحث إنشاء مرفق ‏لإعداد المشاريع (‏PPF‏)، بما يدعم بناء محفظة من المشاريع القابلة للاستثمار ويسهم ‏في استقطاب التمويل اللازم للتعافي وإعادة الإعمار.‏

وكان وزير المالية محمد يسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان، ‏بحثا في الثالث عشر من الشهر الجاري، مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، ‏مستجدات التمويل ‏المقدم لسوريا، وتطورات المشاريع التي يعمل البنك على تنفيذها ‏لدعم التعافي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق ‏النقد الدولي ومجموعة ‏البنك الدولي لعام 2026 في العاصمة التايلاندية بانكوك.‏