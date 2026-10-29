في هجمات متبادلة.. كييف تعلن إصابات وأضراراً وروسيا تعترض أكثر من 1200 ‏مسيّرة

كييف وموسكو-سانا‏

تبادلت روسيا وأوكرانيا الهجمات بالطائرات المسيّرة خلال الليلة الماضية، إذ أعلنت ‏موسكو اعتراض أكثر من 1200 مسيّرة أوكرانية فوق مناطق روسية، فيما تحدثت ‏كييف عن هجمات روسية أوقعت إصابات وأضراراً مادية.‏

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية “أوكرينفورم” عن رئيس الإدارة العسكرية لمقاطعة ‏دنيبروبتروفسك، أولكسندر هانجا، قوله: إن القوات الروسية شنت نحو 20 هجوماً ‏بالطائرات المسيّرة على مدينة دنيبرو، ما أدى إلى تضرر منشأة تجارية وإصابة رجل.‏

واستهدف القصف الروسي أيضاً مدينة نيكوبول، ومناطق مارهانيتس ‏وتشيرفونو هريهوريفكا وميروفي، ملحقاً أضراراً بمبنى إداري وبنية تحتية ومبنى سكني.‏

وفي مدينة خاركيف، استهدفت هجمات أخرى بالطائرات المسيّرة منطقتي ‏خولودنوغورسك وسالتيف، فيما أفاد عمدة المدينة إيهور تيريخوف عبر قناته على ‏تلغرام، باندلاع حريق في موقع إحدى الغارات.‏

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وفي سياق متصل، أعلنت دائرة الطوارئ الحكومية الأوكرانية، عبر قناتها على تلغرام، ‏مقتل اثنين من موظفيها خلال عملية لإزالة الألغام في منطقة شوستكا.‏

مئات المسيّرات باتجاه موسكو

في المقابل، أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أن الدفاعات الجوية الروسية تصدت ‏لـ 613 طائرة مسيّرة استهدفت العاصمة خلال الفترة الممتدة من الساعة الثامنة ‏والنصف مساء الأربعاء حتى السابعة من صباح اليوم، مشيراً إلى تحييد معظمها على ‏مسافات بعيدة عن المدينة.‏

وأفادت الوكالة الروسية للنقل الجوي بفرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في ‏مطارات جوكوفسكي ودوموديدوفو وفنوكوفو، بضواحي موسكو، خلال الليل وساعات ‏الفجر.‏

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صباح اليوم، اعتراض وتدمير ‌‏1214 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق 19 منطقة روسية خلال الليلة الماضية.‏

روسيا تعلن استهداف مواقع في أوكرانيا

وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائرات مسيّرة تابعة لها استهدفت سفينة ‏تحمل شحنات عسكرية إلى ميناء أوديسا جنوبي أوكرانيا، إضافة إلى مركز لوجستي ‏في خاركيف يضم شحنات عسكرية وأخرى مزدوجة الاستخدام، ومحطتين فرعيتين ‏للكهرباء في مقاطعة فولين غربي البلاد، قالت إنهما تؤمّنان إمدادات الطاقة لمؤسسات ‏الصناعات العسكرية.‏

وتأتي هذه الهجمات في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى استئناف ‏المفاوضات بشأن الحرب بين البلدين، وسط توقعات بعقد اجتماع يضم ممثلين عن ‏روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في الإمارات خلال تشرين الثاني المقبل، بهدف ‏إحياء مسار السلام المتوقف منذ مطلع العام الجاري.‏