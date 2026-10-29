في هجمات متبادلة.. كييف تعلن إصابات وأضراراً وروسيا تعترض أكثر من 1200 ‏مسيّرة

كييف وموسكو-سانا
تبادلت روسيا وأوكرانيا الهجمات بالطائرات المسيّرة خلال الليلة الماضية، إذ أعلنت موسكو اعتراض أكثر من 1200 مسيّرة أوكرانية فوق مناطق روسية، فيما تحدثت كييف عن هجمات روسية أوقعت إصابات وأضراراً مادية.
ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية “أوكرينفورم” عن رئيس الإدارة العسكرية لمقاطعة دنيبروبتروفسك، أولكسندر هانجا، قوله: إن القوات الروسية شنت نحو 20 هجوماً بالطائرات المسيّرة على مدينة دنيبرو، ما أدى إلى تضرر منشأة تجارية وإصابة رجل.
واستهدف القصف الروسي أيضاً مدينة نيكوبول، ومناطق مارهانيتس وتشيرفونو هريهوريفكا وميروفي، ملحقاً أضراراً بمبنى إداري وبنية تحتية ومبنى سكني.
وفي مدينة خاركيف، استهدفت هجمات أخرى بالطائرات المسيّرة منطقتي خولودنوغورسك وسالتيف، فيما أفاد عمدة المدينة إيهور تيريخوف عبر قناته على تلغرام، باندلاع حريق في موقع إحدى الغارات.
وفي سياق متصل، أعلنت دائرة الطوارئ الحكومية الأوكرانية، عبر قناتها على تلغرام، مقتل اثنين من موظفيها خلال عملية لإزالة الألغام في منطقة شوستكا.
مئات المسيّرات باتجاه موسكو
في المقابل، أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أن الدفاعات الجوية الروسية تصدت لـ 613 طائرة مسيّرة استهدفت العاصمة خلال الفترة الممتدة من الساعة الثامنة والنصف مساء الأربعاء حتى السابعة من صباح اليوم، مشيراً إلى تحييد معظمها على مسافات بعيدة عن المدينة.
وأفادت الوكالة الروسية للنقل الجوي بفرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في مطارات جوكوفسكي ودوموديدوفو وفنوكوفو، بضواحي موسكو، خلال الليل وساعات الفجر.
من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صباح اليوم، اعتراض وتدمير 1214 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق 19 منطقة روسية خلال الليلة الماضية.
روسيا تعلن استهداف مواقع في أوكرانيا
وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائرات مسيّرة تابعة لها استهدفت سفينة تحمل شحنات عسكرية إلى ميناء أوديسا جنوبي أوكرانيا، إضافة إلى مركز لوجستي في خاركيف يضم شحنات عسكرية وأخرى مزدوجة الاستخدام، ومحطتين فرعيتين للكهرباء في مقاطعة فولين غربي البلاد، قالت إنهما تؤمّنان إمدادات الطاقة لمؤسسات الصناعات العسكرية.
وتأتي هذه الهجمات في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى استئناف المفاوضات بشأن الحرب بين البلدين، وسط توقعات بعقد اجتماع يضم ممثلين عن روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في الإمارات خلال تشرين الثاني المقبل، بهدف إحياء مسار السلام المتوقف منذ مطلع العام الجاري.