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هيئة التخطيط والإحصاء و”يونيدو” تبحثان التعاون في مجال السياسات الصناعية

8 12 هيئة التخطيط والإحصاء و"يونيدو" تبحثان التعاون في مجال السياسات الصناعية
هيئة التخطيط والإحصاء السورية تبحث و"يونيدو" التعاون في مجال السياسات الصناعية-دمشق-هيئة التخطيط والإحصاء

‏ ‏دمشق-سانا ‏
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بحث رئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس سليم، مع مدير المكتب الإقليمي للمنطقة ‏العربية في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو”، كامل الأباصيري والوفد ‏المرافق له، سبل تعزيز التعاون في مجال السياسات الصناعية والإحصاء الصناعي وبناء ‏القدرات اللازمة. ‏
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وذكرت قناة الهيئة على تلغرام اليوم الخميس، أن سليم عرض واقع عمل الهيئة، مبيناً ‏أهمية إيلاء القطاع الصناعي في سوريا الاهتمام الكبير من حيث وضع الاستراتيجية ‏المناسبة لهذا القطاع الحيوي والسياسات الصناعية التي من شأنها دعم مسيرة النمو ‏والتنمية في سوريا، وذلك بالتعاون بين الجهات الحكومية ذات الصلة وجميع الشركاء ‏الدوليين. ‏
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وأكد سليم أهمية استمرار التعاون مع المنظمة، وصولاً إلى تحقيق مسوحات صناعية ‏دقيقة تسهم في تقديم الرقم الإحصائي الذي يخدم عملية التنمية الصناعية في سوريا. ‏

من جانبه قدم الأباصيري، رؤيته حول تحديثات برنامج التعافي الصناعي المعد من قبل ‏وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية ‏الصناعية للفترة 2026-2030، والتدخلات التقنية التي يمكن لمنظمة اليونيدو تقديمها في ‏مجال الدعم التقني في السياسات والإحصاء الصناعي وبناء القدرات اللازمة للجهات ‏الوطنية السورية. ‏
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يشار إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” نفذت في ‏سوريا أنشطة ‏لدعم القطاعات الصناعية، ومنها الصناعات الغذائية، إذ ‏أطلقت في 16 أيلول 2025 ‏ورشة عمل متخصصة بعنوان “تعزيز الوصول ‏إلى الأسواق والاستعداد للتسويق”‏.‏

7 15 هيئة التخطيط والإحصاء و"يونيدو" تبحثان التعاون في مجال السياسات الصناعية
WDU0AAnf 9 9 هيئة التخطيط والإحصاء و"يونيدو" تبحثان التعاون في مجال السياسات الصناعية
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