هيئة التخطيط والإحصاء و”يونيدو” تبحثان التعاون في مجال السياسات الصناعية

دمشق-سانا
بحث رئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس سليم، مع مدير المكتب الإقليمي للمنطقة العربية في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو”، كامل الأباصيري والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون في مجال السياسات الصناعية والإحصاء الصناعي وبناء القدرات اللازمة.
وذكرت قناة الهيئة على تلغرام اليوم الخميس، أن سليم عرض واقع عمل الهيئة، مبيناً أهمية إيلاء القطاع الصناعي في سوريا الاهتمام الكبير من حيث وضع الاستراتيجية المناسبة لهذا القطاع الحيوي والسياسات الصناعية التي من شأنها دعم مسيرة النمو والتنمية في سوريا، وذلك بالتعاون بين الجهات الحكومية ذات الصلة وجميع الشركاء الدوليين.
وأكد سليم أهمية استمرار التعاون مع المنظمة، وصولاً إلى تحقيق مسوحات صناعية دقيقة تسهم في تقديم الرقم الإحصائي الذي يخدم عملية التنمية الصناعية في سوريا.
من جانبه قدم الأباصيري، رؤيته حول تحديثات برنامج التعافي الصناعي المعد من قبل وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية للفترة 2026-2030، والتدخلات التقنية التي يمكن لمنظمة اليونيدو تقديمها في مجال الدعم التقني في السياسات والإحصاء الصناعي وبناء القدرات اللازمة للجهات الوطنية السورية.
يشار إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” نفذت في سوريا أنشطة لدعم القطاعات الصناعية، ومنها الصناعات الغذائية، إذ أطلقت في 16 أيلول 2025 ورشة عمل متخصصة بعنوان “تعزيز الوصول إلى الأسواق والاستعداد للتسويق”.