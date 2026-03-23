ترامب: سنواصل قصف إيران بلا هوادة إذا لم تسر المفاوضات كما يجب

واشنطن-سانا

أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن التوصل إلى حل مع إيران ممكن، في حال سارت المحادثات بشكل إيجابي، محذّراً من أنّ القصف سيستمر بلا هوادة إذا تعثرت المفاوضات.

وقال ترامب في تصريح للصحفيين: “إن الولايات المتحدة وإيران متفقتان على نقاط رئيسية”، مشيراً إلى أن المحادثات التي شارك فيها المبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر كانت “مثمرة”.

ودعا الرئيس الأمريكي إلى انتظار ما ستسفر عنه المحادثات، ولا سيما أن الطرفين توصلا إلى تفاهمات حول معظم القضايا، مبيناً أن بلاده تجري محادثات “مع شخصية رفيعة المستوى، لكن ليس مع المرشد الجديد”.

وتوقع ترامب أن توافق إيران على التخلي عن خططها المتعلقة ببرنامج الأسلحة النووية مقابل وقف الحرب، مؤكداً أنه “لن يُسمح للإيرانيين بامتلاك أسلحة نووية”.

وأضاف: “هم بصدد الموافقة على ذلك، وإلا فلن يكون هناك اتفاق”، معرباً عن أمله في التوصل إلى اتفاق جيد يجنّب المنطقة المزيد من الحروب وانتشار الأسلحة النووية.

وكان ترامب أصدر في وقت سابق أوامر للجيش الأمريكي بتعليق قصف منشآت الطاقة الإيرانية مدة خمسة أيام، لإتاحة الفرصة أمام استمرار المباحثات بين الجانبين.