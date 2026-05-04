قطر وأوزبكستان تبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

الدوحة-سانا

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية الباكستاني بختيار سعيدوف اليوم الإثنين، آخر المستجدات في المنطقة وجهود خفض التصعيد.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن الجانبين ناقشا خلال لقائهما اليوم في الدوحة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والجهود الهادفة لخفض التصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، كما استعرضا علاقات التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها.

وشدد آل ثاني على ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد.

وكانت قطر أكدت أمس الأول دعمها الكامل لجهود الوساطة الرامية إلى إنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية بالطرق السلمية، مشددةً على ضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.