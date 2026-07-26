وزيرا خارجية قطر والسعودية يبحثان جهود خفض التصعيد في المنطقة

الدوحة-سانا

بحث وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، آخر المستجدات الإقليمية، والجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الوزير القطري وفق ما نقلت وكالة قنا اليوم الأحد، ضرورة التزام كل الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وجدد آل ثاني دعم دولة قطر الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

وأكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني أمس السبت، ضرورة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران.