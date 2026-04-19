انخفاض درجات الحرارة مع فرصة لهطل زخات من المطر فوق عدة مناطق في سوريا

دمشق-سانا

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم الأحد لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل، مع أجواء سديمية مغبرة في أغلب المناطق الداخلية في سوريا.

وبينت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن الطقس نهاراً يكون غائماً جزئياً إلى غائم بشكلٍ عام، كما تبقى الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً، وخاصةً على المناطق الساحلية والشمالية والشرقية والجزيرة وبعض المناطق الجنوبية.

وخلال الليل يكون الجو مائلاً للبرودة بشكل عام، وبارداً نسبياً على المرتفعات الجبلية، كما تستمر الهطولات المطرية في مناطق متفرقة، وخاصة الساحلية والبادية والجزيرة والشرقية، ويحذر من تشكل الضباب في مناطق القلمون وأجزاء من المناطق الشمالية الغربية والبادية، والجنوبية الغربية.

وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبّات شديدة تتجاوز سرعتها 65 كم/سا أحياناً، وخاصة على المرتفعات الساحلية والوسطى والجنوبية والقلمون، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: