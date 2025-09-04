لبنان يدين الاعتداء الإسرائيلي على اليونيفيل

بيروت-سانا

أدان لبنان الاعتداء الإسرائيلي على قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” بإلقاء قنابل من مسيّرات في اتجاههم قرب بلدة مروحين في الجنوب، خلال قيامهم بواجبهم في إزالة حواجز طرقية تعيق الوصول إلى مواقع “اليونيفيل” على الحدود.

وأوضحت الرئاسة اللبنانية في بيان اليوم، أن الرئيس جوزاف عون أجرى اتصالاً هاتفياً مع قائد “اليونيفيل” الجنرال ديوداتو ابانيارا، وأبلغه إدانة لبنان لهذا الاعتداء، مشيراً إلى أنه الأخطر منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني الماضي، وإلى وقوعه بعد أقل من أسبوع من تمديد مجلس الأمن الدولي ولاية “اليونيفيل” حتى نهاية عام2027.

واعتبر عون أن مثل هذه الاعتداءات تثبت مرة جديدة أن إسرائيل ماضية في تحدي إرادة المجتمع الدولي الذي نادى قبل أيام معدودة بوقف الأعمال العدائية ضد لبنان وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها في الجنوب، وإعادة الأسرى اللبنانيين وتطبيق قرار مجلس الأمن ١٧٠١ تطبيقاً كاملاً.

وأشار عون إلى أن أخطر ما في الاعتداء على اليونيفيل أن إسرائيل كانت على علم مسبق بعملهم على إزالة العوائق الطرقية في منطقة “الخط الأزرق” مما يعني أن استهدافهم كان متعمداً، الأمر الذي يوجب تحركاً دولياً لإلزام إسرائيل بوضع حد لانتهاكاتها المتكررة لقرارات مجلس الأمن، والحصانات الدولية المعطاة لعمل حفظة السلام في العالم، ولا سيما أن الاعتداءات الإسرائيلية على المدن والقرى الجنوبية مستمرة.