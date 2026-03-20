البحرين تعلن تدمير 141 صاروخاً و242 مسيّرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية

المنامة-سانا

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم الجمعة، اعتراض وتدمير 141 صاروخاً، و242 طائرة مسيرة، منذ بدء الاعتداءات الإيرانية على أراضي المملكة في الـ 28 من شباط الماضي.

وأكدت القيادة العامة في بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية “بنا”، أنّ استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، ويمثّل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.

وتواصل إيران شنَّ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول إقليمية وعربية عدة بينها البحرين، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، حيث يأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ 28 من الشهر الماضي.