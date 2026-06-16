تمديد بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان لمدة عام كامل

نيويورك-سانا
صوّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع اليوم الإثنين على قرار يقضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان “يوناما” لمدة عام كامل.
وذكرت وكالة فرانس برس أنه تم بموجب هذا التصويت تمديد تفويض البعثة الدولية في أفغانستان حتى السابع عشر من حزيران عام 2027.
كما سيتعين على الأمانة العامة للأمم المتحدة إجراء “مراجعة إستراتيجية” لهذه المهمة وتقديم تقرير إلى المجلس بحلول 31 آذار 2027.
وكانت ولاية البعثة التي تأسست عام 2002 تم تمديدها في آذار الماضي لمدة ثلاثة أشهر فقط بناء على طلب الولايات المتحدة التي شددت على ضرورة إجراء مراجعة أوسع لها قبل الالتزام بتمديد أطول.