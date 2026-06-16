تمديد بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان لمدة عام كامل

photo 2026 06 16 00 10 19 تمديد بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان لمدة عام كامل

نيويورك-سانا‏

صوّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع اليوم الإثنين على قرار يقضي ‏بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان “يوناما” ‏لمدة عام كامل‎.‎

وذكرت وكالة فرانس برس أنه تم بموجب هذا التصويت تمديد تفويض ‏البعثة الدولية في أفغانستان حتى السابع عشر من حزيران عام 2027‌‎.‎

كما سيتعين على الأمانة العامة للأمم المتحدة إجراء “مراجعة إستراتيجية” لهذه المهمة وتقديم تقرير إلى المجلس بحلول 31 آذار ‌‏2027‌‎.‎

وكانت ولاية البعثة التي تأسست عام 2002 تم تمديدها في آذار الماضي ‏لمدة ثلاثة أشهر فقط بناء على طلب الولايات المتحدة التي شددت على ‏ضرورة إجراء مراجعة أوسع لها قبل الالتزام بتمديد أطول‎.‎

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