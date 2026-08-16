الصين تدشن مساراً سريعاً للشحن إلى أوروبا عبر القطب الشمالي

بكين-سانا
بدأ مسار الشحن السريع للحاويات بين الصين وأوروبا عبر القطب الشمالي عملياته الأسبوعية المنتظمة للموسم الصيفي، موفراً طريقاً لوجستياً أسرع لنقل البضائع بين الجانبين.
وذكرت وكالة شينخوا أن سفينة الحاويات «برج دبي» غادرت ميناء نينغبوه-تشوشان في مقاطعة تشجيانغ شرق الصين، إيذاناً ببدء الخدمة الموسمية المنتظمة للمسار، الذي يعبر الممر الشمالي الشرقي للقطب الشمالي وصولاً إلى موانئ رئيسية في بريطانيا وهولندا وألمانيا وبولندا.
وأوضح مشغل المسار أن الرحلة التجريبية الأولى، التي أُجريت في أيلول الماضي، استغرقت نحو 20 يوماً للوصول إلى ميناء فيليكسستو البريطاني، أي نحو نصف المدة التي يستغرقها الشحن عبر قناة السويس، كما أنها أقل من مدة النقل بواسطة قطارات الشحن البرية.
وتحمل السفينة بضائع ذات قيمة مضافة عالية وحساسة للحرارة، تشمل خزانات تخزين الطاقة وبطاريات الطاقة والوحدات الكهروضوئية ومكونات مركبات الطاقة الجديدة المصنعة في منطقة دلتا نهر اليانغتسي.
ويعمل المسار بصورة رئيسية بين تموز وتشرين الأول بسبب ظروف الجليد الموسمية، فيما يُخطط لتسيير ثماني رحلات على الأقل خلال العام الجاري.
وبلغ حجم تجارة السلع بين الصين والاتحاد الأوروبي 447.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 14.2 بالمئة على أساس سنوي.