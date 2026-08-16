الصين تدشن مساراً سريعاً للشحن إلى أوروبا عبر القطب الشمالي

بكين-سانا‏

بدأ مسار الشحن السريع للحاويات بين الصين وأوروبا عبر القطب الشمالي عملياته الأسبوعية المنتظمة للموسم الصيفي، موفراً ‏طريقاً لوجستياً أسرع لنقل البضائع بين الجانبين.‏

وذكرت وكالة شينخوا أن سفينة الحاويات «برج دبي» غادرت ميناء نينغبوه-تشوشان في مقاطعة تشجيانغ شرق الصين، إيذاناً ‏ببدء الخدمة الموسمية المنتظمة للمسار، الذي يعبر الممر الشمالي الشرقي للقطب الشمالي وصولاً إلى موانئ رئيسية في ‏بريطانيا وهولندا وألمانيا وبولندا.‏

وأوضح مشغل المسار أن الرحلة التجريبية الأولى، التي أُجريت في أيلول الماضي، استغرقت نحو 20 يوماً للوصول إلى ميناء ‏فيليكسستو البريطاني، أي نحو نصف المدة التي يستغرقها الشحن عبر قناة السويس، كما أنها أقل من مدة النقل بواسطة قطارات ‏الشحن البرية.‏

وتحمل السفينة بضائع ذات قيمة مضافة عالية وحساسة للحرارة، تشمل خزانات تخزين الطاقة وبطاريات الطاقة والوحدات ‏الكهروضوئية ومكونات مركبات الطاقة الجديدة المصنعة في منطقة دلتا نهر اليانغتسي.‏

ويعمل المسار بصورة رئيسية بين تموز وتشرين الأول بسبب ظروف الجليد الموسمية، فيما يُخطط لتسيير ثماني رحلات على ‏الأقل خلال العام الجاري.‏

وبلغ حجم تجارة السلع بين الصين والاتحاد الأوروبي 447.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 14.2 ‏بالمئة على أساس سنوي.‏

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