ثماني دول تدين عرقلة إسرائيل خطة إنهاء الحرب في غزة ‏

أبوظبي- سانا‏

أدانت السعودية والإمارات وقطر والأردن ومصر وتركيا وإندونيسيا وباكستان، رفض إسرائيل المعلن لخارطة الطريق الخاصة ‏باستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، ورفضه إقامة الدولة الفلسطينية، مؤكدة أن ‏هذه المواقف تعرقل جهود تحقيق السلام وتقوض تنفيذ الخطة.‏

وأكد وزراء خارجية الدول الثماني، في بيان مشترك اليوم الأحد نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، ضرورة استمرار الانخراط ‏الأمريكي لضمان التزام إسرائيل بالترتيبات الواردة في الخطة وخارطة الطريق، محملين سلطات الاحتلال أي تبعات ناجمة عن ‏عرقلة التنفيذ أو تأخيره، بما في ذلك تدهور الأوضاع في القطاع وتعطيل جهود إنهاء الحرب.‏

وشدد البيان على ضرورة التنفيذ الكامل والفوري للخطة، بما يسهم في معالجة الوضع الإنساني وإعادة إعمار القطاع وتحقيق ‏الأمن والاستقرار، داعياً إلى المضي في مرحلتها الثانية، بما يشمل حصر السلاح، وانسحاب قوات الاحتلال، ونشر قوة ‏الاستقرار الدولية، ونقل السلطة الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.‏

وجدد الوزراء رفضهم أي محاولة لإنكار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته أو الحيلولة دون تجسيدها، مؤكدين أن تحقيق ‏السلام العادل والدائم والشامل يتطلب تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة عاصمتها القدس المحتلة، وفقاً ‏للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.‏

ودعا البيان “مجلس السلام”، بدعم ومشاركة فاعلين من الولايات المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات فورية للحفاظ على تنفيذ الخطة ‏ومنع عرقلتها.‏

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في الـ 17 من كانون الثاني من العام الجاري، تشكيل مجلس للسلام في قطاع غزة ‏وأعضاء المجلس، بعد أيام من إعلان المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف عن إطلاق ‏المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن قطاع غزة، والمكونة من 20 نقطة، بينها إنشاء إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في ‏غزة.‏



وفي الـ 21 من الشهر ذاته أعلن وزراء خارجية ثماني دول عربية وإسلامية، في بيان مشترك، قبول الدعوة الموجهة من رئيس ‏الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، للانضمام إلى مجلس السلام في قطاع غزة، وهذه الدول هي المملكة العربية ‏السعودية، وتركيا، ومصر، والأردن، وإندونيسيا، وباكستان، وقطر، والإمارات العربية المتحدة.‏