البحرين تندّد بالاعتداء الإيراني على منشآت نفطية في الكويت

المنامة-سانا

أدانت مملكة البحرين اليوم الجمعة، الاعتداء الإيراني على مصفاتي ميناءي الأحمدي وعبد الله في دولة الكويت، مؤكدةً أنه تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين “بنا” تضامن المنامة الكامل مع الكويت، ودعمها التام لكل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها، معربةً عن تقديرها لكفاءة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الكويتية ويقظتها في كشف خلايا إرهابية تابعة لميليشيا “حزب الله”، وإحباط مخططاتها التخريبية في زعزعة الاستقرار، واستهداف منشآت حيوية.

كما جددّت الوزارة دعوة البحرين المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن الدولي، إلى الاضطلاع بمسؤولياته في اتخاذ مواقف وإجراءات حازمة، إزاء ما تقوم به إيران من هجمات عدائية غير مبررة تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية والاقتصادية والنفطية والحيوية في دول المنطقة، وتهديداتها بإغلاق أو عرقلة الملاحة البحرية الدولية.

وتعرضت مصفاة ميناء الأحمدي لعدد من الهجمات العدائية، بواسطة طائرات مسيرة أمس الخميس، وفجر اليوم الجمعة، ما أسفر عن اندلاع حريق في بعض وحداتها، كما شنت مسيرات إيرانية أمس الخميس، أيضاً اعتداء على مصفاة ميناء عبد الله.

وصعّدت إيران من حدة اعتداءاتها على البنية التحتية ومنشآت الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي التي يعتمد عليها العالم في تأمين احتياجاته من النفط والغاز، وسط مخاوف متزايدة من أن يتحول التصعيد العسكري جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية المتواصلة منذ الـ 28 من شباط الماضي، إلى أزمة طاقة عالمية تهدد الاستقرار الاقتصادي الدولي.