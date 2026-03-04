بيان صادر عن ثلاثة أعضاء في الكونغرس يعلن تصويتاً على قرار لتقييد صلاحيات الحرب ضد إيران

واشنطن-سانا

يجري مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الأربعاء تصويتاً على قرار ثنائي الحزب، يهدف إلى تقييد قدرة الإدارة الأمريكية على شنّ عمليات عسكرية ضد إيران من دون تفويض صريح من الكونغرس.

وأعلن السيناتور تيم كاين وزعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر والسيناتور آدم شيف في بيان نشر أمس الثلاثاء، أن التصويت بات مُدرجاً رسمياً على جدول أعمال المجلس.

وينص القرار، الذي تم تقديمه في الـ29 من كانون الثاني، على إلزام الإدارة بالحصول على موافقة الكونغرس قبل أي عمل عسكري جديد ضد إيران، مع التأكيد أنه لا يمنع الولايات المتحدة من الدفاع عن نفسها أو عن إسرائيل في حال وقوع هجوم.

وقال السيناتور كاين: إن الضربات التي نفذتها الإدارة ضد إيران جرت من دون تفويض أو استراتيجية واضحة، مؤكداً أن التصويت سيُظهر موقف كل عضو من الانخراط في مواجهة جديدة.

واعتبر شومر أن الإدارة “تخوض حرباً اختيارية بلا خطة أو تفويض”، فيما شدّد شيف على أن سلطة إعلان الحرب تعود للكونغرس، وأن الرئيس لجأ إلى القوة العسكرية دون العودة للمشرّعين.

ويأتي هذا التصويت بعد محاولة مشابهة في يونيو الماضي، لتمرير قرار يمنع استخدام القوة ضد إيران من دون تفويض، لكنه لم يحصل على الأصوات الكافية رغم الدعم من الحزبين.