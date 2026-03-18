وزير الدفاع الإيطالي: 20% من وقود العالم مفقود وأسعار ما تبقى منه في ازدياد

روما-سانا

أكد وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو، اليوم الأربعاء، أن ما يثير قلق أوروبا كثيراً ليس حصار مضيق هرمز، وإنما ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن 20% من وقود العالم مفقود.

وخلال مقابلة أجرتها معه محطة “سكاي نيوز 24” الإيطالية، أوضح كروزيتو أن “حصار مضيق هرمز لا يثير قلق أوروبا كثيراً، باستثناء حصة قطر من الغاز المسال”.

وتابع: “الأمر يؤثر علينا لأن الأسعار ارتفعت، وأن 20% من وقود العالم مفقود، وأسعار ما تبقى منه في ازدياد”.

وتعليقاً على دعوات لرفع الحظر عن النفط الروسي لمواجهة أزمة الطاقة الراهنة بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أكد كروزيتو أن “موقف بلاده لم يتغير تجاه روسيا، وإذا ما تغير فسيكون ذلك قراراً أوروبياً، ولا أعتقد أن الظروف مواتية لتغييره”.

وشدد على أن “المسألة الآن تتعلق بالأسعار أكثر من مسألة التوريد، وإذا اشترينا من موسكو الآن فسنشتري بالأسعار نفسها التي نشتري بها من مصادر التوريد الأخرى”.

وأضاف: “إن العقوبات المفروضة على روسيا وإمكانية التواصل معها ستطرح للنقاش عاجلاً أم آجلاً، لكن بعد اليوم التالي لحل الأزمة الأوكرانية”، مشدداً على أن “مسألة العلاقات الحالية والمستقبلية مع روسيا جزء لا يتجزأ من عملية السلام الأوكرانية”.

وبدأت عدة دول أوروبية بالاستعانة بجزء من احتياطاتها النفطية الاستراتيجية في إطار تحرك منسق لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.

ورغم تزايد تداعيات الحرب على الاقتصاد الأوروبي وخصوصاً قطاع الطاقة بسبب إغلاق مضيق هرمز، تتحفظ معظم الدول الأوروبية إزاء المشاركة العسكرية لتأمين الملاحة عبر المضيق.