مؤسسة البترول الكويتية: تعرض مصفاة الأحمدي لهجمات معادية

الكويت-سانا

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية عن تعرض مصفاة ميناء الأحمدي فجر اليوم الجمعة، لعدد من الهجمات العدائية بواسطة طائرات مسيرة، ما أسفر عن اندلاع حريق في بعض وحداتها.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المؤسسة قولها في بيان: إن التقديرات الأولية تشير إلى عدم وقوع أي إصابات بشرية نتيجة لهذه الهجمات.

ولفتت المؤسسة إلى أن فرق الإطفاء والطوارئ باشرت على الفور التعامل مع هذا الحريق، مشيرةً إلى إغلاق عدد من الوحدات في المصفاة، واتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان سلامة العاملين.

وكانت مؤسسة البترول الوطنية الكويتية أعلنت أمس الخميس، عن تعرض مصفاتي ميناءي عبد الله والأحمدي لاعتداءات بطائرات مسيرات، ما أدى لاندلاع حرائق محدودة فيهما.

وصعّدت إيران حدة اعتداءاتها على البنية التحتية ومنشآت الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي التي يعتمد عليها العالم في تأمين احتياجاته من النفط والغاز، وسط مخاوف متزايدة من أن يتحول التصعيد العسكري جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية المتواصلة منذ الـ 28 من شباط الماضي، إلى أزمة طاقة عالمية تهدد الاستقرار الاقتصادي الدولي.