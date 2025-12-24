إجلاء المئات جراء عاصفة قوية في كاليفورنيا الأمريكية

واشنطن-سانا

أجلت السلطات الأمريكية مئات الأشخاص من منازلهم جراء عاصفة قوية ضربت ولاية كاليفورنيا وسط توقعات بحدوث فيضانات في الولاية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الخبير في هيئة الأرصاد الوطنية أريل كوهين قوله: “حتى الجمعة ستكون العديد من المناطق شهدت على الأرجح فيضانات كبيرة وانزلاقات صخرية وانهيارات وحلية، وخصوصاً في المرتفعات والطرق التي تمر في الوديان”.

وأشار إلى أن بعض مناطق جنوب كاليفورنيا قد تشهد هطول ما يصل إلى 30,5 سنتيمتراً من الأمطار.

وبحسب جهاز إنفاذ القانون في لوس أنجلوس صدرت أوامر بإخلاء أكثر من مئتي منزل، ورفعت درجة التأهب تحسباً لوقوع فيضانات في معظم أجزاء المقاطعة وأجزاء أخرى من الولاية.

كما تساقطت ثلوج في سلسلة جبال سييرا نيفادا على طول الحدود الشرقية للولاية، وقد تصل سماكتها إلى نحو 152 سنتيمتراً قبل انتهاء العاصفة.

ومن المتوقع أن تصاحب العاصفة رياح تصل سرعتها إلى 88 كيلومتراً في الساعة.

وحذّر مسؤولو الأرصاد من أن “مزيج التربة المشبعة بشكل متزايد والرياح القوية سيؤدي إلى احتمال سقوط أشجار وأعمدة الطاقة على نطاق واسع.

واجتاحت موجة من الهواء القطبي معظم الأجزاء الوسطى والشرقية من الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً، مع درجات حرارة أدنى من المعتاد في هذا الوقت من العام، مسجلة أرقاماً قياسية في ولايات أيوا وميشيغان ونيويورك.