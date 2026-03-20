الإمارات تفكك شبكة إرهابية ممولة من قبل حزب الله وإيران

أبو ظبي-سانا

أعلن جهاز أمن الدولة الإماراتي، عن تفكيك شبكة إرهابية ممولة ومدارة من قبل ميليشيا حزب الله اللبناني وإيران والقبض على عناصرها.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن الجهاز قوله اليوم الجمعة: إن الشبكة تعمل داخل أراضي الدولة تحت غطاء تجاري وهمي، وتسعى لاختراق الاقتصاد الوطني وتنفيذ مخططات خارجية تهدد الاستقرار المالي للبلاد.

وأوضح الجهاز أن هذه الشبكة قامت وفق خطة إستراتيجية معدة مسبقاً مع أطراف خارجية، بمخالفة الأنظمة الاقتصادية والقانونية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتهديد أمن الوطن.

وأكد جهاز أمن الدولة أن أي محاولة لاستغلال الاقتصاد الوطني أو المؤسسات المدنية لأغراض إرهابية أو تآمريه ستواجه بحزم وقوة، ولن يسمح بأي تدخل خارجي يهدد أمن الدولة أو استقرارها، مهما كان مصدره أو غطاؤه.

وكانت الداخلية الكويتية أعلنت أمس الأول، عن إحباط مخطط إرهابي لخلية تابعة لميليشيا حزب الله، كان يستهدف منشآت حيوية في البلاد.

وتأتي هذه العمليات، في وقت تتعرض فيه دول الخليج العربي لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والمسيرات.