انطلاق الانتخابات التشريعية في الجزائر لاختيار أعضاء المجلس الشعبي ‏الوطني

الجزائر-سانا‏

انطلقت صباح اليوم الخميس في الجزائر الانتخابات التشريعية، بمشاركة ‏أكثر من 24 مليون ناخب لاختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني لفترة ‏برلمانية جديدة مدتها خمسة أعوام.‏

ووفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية يتنافس في الانتخابات 793 قائمة انتخابية ‏تضم 9854 مترشحاً داخل البلاد، إضافة إلى 54 قائمة تضم 432 مترشحاً ‏عن الدوائر الانتخابية بالخارج، للفوز بـ407 مقاعد في المجلس الشعبي ‏الوطني. ‏

وتستمر عملية الاقتراع حتى الساعة السابعة مساءً، مع إمكانية تمديدها إلى ‏الثامنة مساءً، بقرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عند ‏الاقتضاء، على أن تبدأ بعدها عمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج المؤقتة ‏خلال 48 ساعة، فيما تتولى المحكمة الدستورية إعلان النتائج النهائية بعد ‏الفصل في الطعون.‏

يذكر أن تعداد الهيئة الناخبة بلغ 24.727.041 ناخباً من بينهم ‌‏23.872.756 ناخباً داخل الوطن و 854.285 ناخباً من الجالية الوطنية ‏المقيمة بالخارج, وفقاً لنتائج عملية المراجعة الاستثنائية الأخيرة للقوائم ‏الانتخابية

وكانت سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدمشق، أعلنت في الـ ‌‏27 من حزيران أن 1271 ناخباً من الجالية الجزائرية في سوريا يشاركون في ‏انتخابات المجلس الشعبي الوطني.‏