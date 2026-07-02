انطلاق الانتخابات التشريعية في الجزائر لاختيار أعضاء المجلس الشعبي ‏الوطني

الجزائر-سانا
انطلقت صباح اليوم الخميس في الجزائر الانتخابات التشريعية، بمشاركة أكثر من 24 مليون ناخب لاختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني لفترة برلمانية جديدة مدتها خمسة أعوام.
ووفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية يتنافس في الانتخابات 793 قائمة انتخابية تضم 9854 مترشحاً داخل البلاد، إضافة إلى 54 قائمة تضم 432 مترشحاً عن الدوائر الانتخابية بالخارج، للفوز بـ407 مقاعد في المجلس الشعبي الوطني.
وتستمر عملية الاقتراع حتى الساعة السابعة مساءً، مع إمكانية تمديدها إلى الثامنة مساءً، بقرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عند الاقتضاء، على أن تبدأ بعدها عمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج المؤقتة خلال 48 ساعة، فيما تتولى المحكمة الدستورية إعلان النتائج النهائية بعد الفصل في الطعون.
يذكر أن تعداد الهيئة الناخبة بلغ 24.727.041 ناخباً من بينهم 23.872.756 ناخباً داخل الوطن و 854.285 ناخباً من الجالية الوطنية المقيمة بالخارج, وفقاً لنتائج عملية المراجعة الاستثنائية الأخيرة للقوائم الانتخابية
وكانت سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدمشق، أعلنت في الـ 27 من حزيران أن 1271 ناخباً من الجالية الجزائرية في سوريا يشاركون في انتخابات المجلس الشعبي الوطني.