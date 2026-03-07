الصحة العالمية تحذر: مخزون الأدوية في غزة منخفض للغاية

جنيف-سانا

حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة من أن مخزون الأدوية في قطاع غزة منخفض للغاية، مع استمرار ضعف وصول الإمدادات الطبية بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال المساعدات، ما يهدد حياة المرضى ويحد من قدرة المستشفيات على تقديم الخدمات الحيوية.

ونقلت وكالة “وفا” الفلسطينية عن مديرة المنظمة في إقليم شرق المتوسط، حنان بلخي، قولها: إن بعض المواد الأساسية مثل الشاش والإبر نفدت بالكامل، مشيرة إلى هشاشة نظام الرعاية الصحية في غزة، وارتفاع نقص الأدوية الأساسية ومستلزمات المواد الجراحية، إضافة إلى تأثير نقص الوقود على القدرة التشغيلية للمستشفيات.

وأضافت بلخي أن المنظمة تمكنت من إدخال بعض الإمدادات الطبية والوقود يومي الثلاثاء والأربعاء، لكنها أشارت إلى أن عدد الشاحنات التي دخلت القطاع لا يتجاوز 200 شاحنة من أصل 600 شاحنة مطلوبة يومياً، مؤكدة أن هذا لا يكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية، ودعت إلى السماح بدخول المزيد من الوقود لاستمرار تشغيل المستشفيات.

وأوضحت بلخي أن نصف مستشفيات القطاع البالغ عددها 36 مستشفى لا تزال مغلقة منذ وقف إطلاق النار، فيما تواجه المستشفيات المفتوحة صعوبة في تقديم الخدمات الحيوية كالعمليات الجراحية وغسيل الكلى والرعاية المركزة، مشيرة إلى أن نحو 18 ألف شخص، بينهم أطفال ومرضى مزمنون، ينتظرون الحصول على الرعاية خارج القطاع، بينما لا يزال معبر رفح، نقطة الخروج الرئيسية لسكان غزة، مغلقاً.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أكدت مؤخراً أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منع المرضى الفلسطينيين من السفر عبر معبر رفح البري لتلقي العلاج في الخارج، الأمر الذي يفاقم معاناة الحالات الحرجة التي تحتاج إلى تحويلات طبية عاجلة.